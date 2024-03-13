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У Львові трапилась аварія на водопроводі: у мікрорайоні працює водовоз
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У Львові трапилась аварія на водопроводі: у мікрорайоні працює водовоз

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У Львові трапилась аварія на водопроводі: у мікрорайоні працює водовоз
Фото ілюстративне: пресслужба Львівської міської ради

У Львові, на перехресті вулиць Сяйво-Широка, трапилась аварія на водопроводі. Через це без холодної води залишились мешканці будинків на восьми вулицях. Там працює водовоз.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Львівводоканалу, через аварію без холодної води залишились усі будинки на вулицях Братів Климових, Бруснівській, Естонській, Кочегарській, Левандівській, Скромній та Таллінській. А також жителі будинку №1 на вулиці Широкій.

Роботи з ліквідації витоку води проводитимуть вночі. Водопостачання планують відновити до 5 ранку 14 березня. Сьогодні, 13 березня, до 23:00 на перехресті вулиць Широка-Левандівська-Сяйво працюватиме водовоз.

"Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. На час проведення ремонтних робіт і промивки просимо зробити необхідний запас води", — йдеться у повідомленні.

На час ремонтних робіт, з 22:00 і до 5 години ранку четверга, рух транспорту на вулиці Сяйво — від будинку №12 (Керамічний завод) до вулиці Широкої буде обмежено. На цій ділянці організують реверсний рух.

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