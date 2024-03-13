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На Житомирщині судитимуть жителя Коростеня, який поширював антиукраїнські тези та возвеличував російських солдатів
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На Житомирщині судитимуть жителя Коростеня, який поширював антиукраїнські тези та возвеличував російських солдатів

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Коростенець возвеличував у соцмережах російську армію
Коростенець возвеличував у соцмережах російську армію. Фото: СБУ Житомирщини

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Коростеня, який в соцмережах поширював антиукраїнські тези та возвеличував російських солдатів.

Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік створив та активував акаунт у забороненій в Україні соцмережі, де поширював тексти із закликами до насильницького повалення конституційного ладу в Україні і захоплення державної влади. Також чоловік заперечував тимчасову окупацію частини території України.

"Чоловік мав проросійські погляди, тому висловлював підтримку російській армії —шерив дописи, де прославляли "русского солдата" і армію РФ; зображення серпа, молота, п’ятикутної червоної зірки, державного прапора та герба СРСР. З березня 2022 року по травень 2023 року чоловік розмістив близько десятка таких текстів і зображень, з якими ознайомилися чимало користувачів соцмережі", — розповіла Тетяна Гоша.

Речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк розповіла Суспільному, що коростенець — працівник служби економічної безпеки української національної компанії паливно-енергетичного комплексу.

"Чоловік постив матеріали на підтримку президента Росії Путіна, пости-прославляння окупаційної армії та публікації зі спробами дискредитувати західних партнерів України. Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер публікацій, а під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання коростенця вилучили мобільний термінал, який він використовував для своєї протиправної діяльності", — поінформувала Ірина Мартинюк.

Зі слів речниці прокуратури Тетяни Гоші, коростенцю пред'явили обвинувачення одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • частиною 2 статті 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади",
  • частинами 1 та 2 статті 436-1 "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів",
  • частинами 2 та 3 ст. 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

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