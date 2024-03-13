Хірурги Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака прооперували 33-річного військового, в легенях якого застряг осколок від снаряда.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака.

Поранення військовослужбовець 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади отримав ще рік тому, під час виконання одного з бойових завдань на Бахмутському напрямку.

Після попередніх операцій в інших лікарнях України військовослужбовця направили у Закарпатську обласну клінічну лікарню.

"При обстеженні в нього виявили осколкове поранення правої половини грудної клітки, а сам осколок знаходився в корені легені. На знімку комп’ютерної томографії ми чітко побачили осколок розміром близько 2 см", — розповіли завідувач торакальної хірургії Ігор Келемен та хірург Роман Мацейко

Осколок з легені пораненого військового. Фото: Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака

Медики додали, що операція пройшла успішно, а під час післяопераційного періоду ускладнень не було. За словами військового, він почувається добре.

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