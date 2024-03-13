На війні з РФ загинули Руслан Семьонов з Новоархангельської громади Голованівського району, Вадим Федоренко з Олександрії, Віталій Козаку з Кетрисанівської громади Кропивницького району та Євген Новіков з Великоандрусівської громади Олександрійського району Кіровоградської області.

Віталій Козаку, 1983 року народження, житель села Олексіївка Кетрисанівської громади. Загинув 5 березня 2024 року, під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Первомайське Покровського району Донецької області. На війні був стрільцем-помічником гранатометника. Про це написали на сторінці селищної ради у Facebook. У Віталія залишились мама, брат і сестра. Прощатимуться із захисником 14 березня у селі Олексіївка.

Євген Новіков, 1980 року народження, з Великоандрусівської громади загинув 8 березня 2024 року біля села Галицинівка Покровського району Донецької області, на сторінці селищної ради у Facebook. Прощатимуться з бійцем 14 березня.

34-річний матрос Вадим Федоренко з Олександрії. Загинув 5 грудня 2023 року поблизу села Кринки Херсонської області. Повідомив голова громади Сергій Кузьменко. У бійця залишились мати, брат і донька. Про дату поховання з бійцем повідомлять додатково.

14 березня у Новоархангельську прощатимуться з 52-річним бійцем Русланом Семьоновим, це інформація зі сторінки Новоархангельскої міської ради у Facebook. Він загинув 25 лютого на Донеччині.