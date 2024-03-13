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Пам'ятка на Жилянській: ніхто не з'явився на торги з реставрації будинку, де жив Саксаганський
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Пам'ятка на Жилянській: ніхто не з'явився на торги з реставрації будинку, де жив Саксаганський

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Саксаганський, вулиця Жилянська
Історичний будинок по вулиці Жилянській, 96 в столиці, де жив Саксаганський. Фото: Дмитро Перов/Facebook

У Києві були скасовані торги на реставрацію пам'ятки історії місцевого значення на Жилянській, 96, оскільки не надійшло жодної пропозиції.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Реставрацію будівлі, яка постраждала від російського вторгнення, замовив Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Аукціон був призначений на 29 лютого, однак ніхто не виявив бажання взяти участь у торгах.

Підрядник мав посилити старі цегляні стіни металевим каркасом, заповнити шви стін та карнизів, замінити двері на горищі на нові, демонтувати покрівлю, відливи та водостічні труби. На усі роботи планували спрямувати близько 12 млн грн.

Торік навколо цього будинку в Києві зчинився скандал. Громадські діячі заявляли, що історична будівля опинилася під загрозою руйнування, адже поруч планували звести 16-поверхівку. Орендар збирався побудувати готельно-офісно-житловий комплекс та паркінг. Справа розглядалася у суді. Зрештою забудовнику відмовили в оренді землі.

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