Свідки колишнього заступника директора з технічних питань комунального підприємства (КП) "Центральний парк культури та відпочинку "Дубовий гай" Геннадія Мишьякова вкотре не з'явилися на судове засідання у справі щодо загибелі дитини Анни Ждан, що відбулося 12 березня у Жовтневому районному суді Запоріжжя.

На судовому засіданні побували журналісти Суспільного.

Під час розгляду справи, суддя Лідія Клименко зазначила, що свідки сторони захисту не з'являлися на судові засідання призначені на:

24.10.2023 року;

02.11.2023 року;

07.12.2023 року;

09.01.2024 року;

27.02.2024 року;

12.03.2024 року.

За словами судді, оскільки на допиті свідків сторони захисту наполягав обвинувачений Геннадій Мишьяков та його захисник, судом неодноразово задовольнялись клопотання про перенесення судових засідань для надання можливості забезпечити їхню явку та вживались передбачені законом заходи.

"Проте, вказані свідки сторони захисту в черговий раз на судове засідання не з`явились і сторона захисту їх явку на судове засідання не забезпечила", — повідомила Лідія Клименко.

У судовому засіданні прокурор звернувся до суду з клопотанням встановити стороні захисту строк для надання доказів, оскільки кримінальне провадження перебуває в провадженні суду вже тривалий час (з 2020 року - ред.). Потерпілий та його представник підтримали клопотання прокурора, повідомила суддя.

Олександр Ждан у залі Жовтневого районного суду Запоріжжя, 12.03.2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Обвинувачений, його захисник та представник цивільного відповідача не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Відповідно суд ухвалив строк для сторони захисту до 16 квітня 2024 року забезпечити явки їхніх свідків.

Що відомо:

29 березня 2023 року, мало відбутися судове засідання після майже річної перерви в справі колишнього директора центрального парку культури та відпочинку “Дубовий гай” Олега Комаренка. Втім, засідання вчергове відклали, оскільки за технічних причин на відеозв’язок із судом не вийшов адвокат обвинуваченого, який зараз перебуває за межами Запоріжжя.

9 березня 2023, після більш як річної перерви, відбулося засідання у справі колишнього заступника директора з технічних питань парку "Дубовий гай" Геннадія Мишьякова.

1 листопада 2021 року в Жовтневому районному суді Запоріжжя мали розглядати письмові докази обвинуваченого колишнього заступника директора з технічних питань парку Геннадія Мишьякова, проте засідання не відбулося, бо на нього не з’явився другий захисник обвинуваченого.

Акція на підтримку справедливого правосуддя у справі 8-річної Ані Ждан відбулася 9 березня 2021 року під стінами Запорізької міської ради.

22 лютого 2021 року судове засідання у справі колишнього директора Запорізького центрального парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олега Комаренка перенесли через неявку нинішнього представника адміністрації парку. Олександр Ждан, батько загиблої дитини зазначив, що справу затягують. Обвинувачений прийшов до суду лише тричі з 15 засідань.

9 грудня 2020 року підготовчі судові засідання у справі колишнього директора парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олега Комаренка та колишнього заступника директора з технічних питань парку Геннадія Мишьякова перенесли через їхню хворобу та лікарняний захисника другого підсудного.

29 жовтня 2020 року у Жовтневому районному суді Запоріжжя відбулося підготовче судове засідання у справі колишнього заступника директора з технічних питань парку "Дубовий Гай" Геннадія Мишьякова.

28 вересня 2020 року підготовче судове засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя у справі загибелі Анни Ждан у парку "Дубовий гай" перенесли на 29 жовтня, оскільки на засідання не з'явився прокурор та захисник потерпілої сторони.

22 серпня 2020 року Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав колишньому директору центрального парку культури та відпочинку "Дубовий гай" Олегу Комаренку запобіжний захід — нічний домашній арешт з 21 серпня до 17 жовтня.

18 серпня 2020 року ексдиректору парку культури та відпочинку "Дубовий Гай" Олегу Комаренку співробітники прокуратури повідомили про підозру за фактом смерті дитини.

13 березня 2020 року директора парку "Дубовий гай" Олега Комаренка звільнив з займаної посади міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

8 березня 2020 року в центральному парку культури та відпочинку “Дубовий Гай” на дівчинку 2012 року народження впала дерев'яна фігура ведмедя, вагою майже 150 кг. Дитина отримала політравми та була госпіталізована до обласної клінічної дитячої лікарні. У неї декілька разів зупинялося серце. Врятувати дівчинку не вдалося, вона померла.

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