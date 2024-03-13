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Вступив на службу до ЗС РФ. На Дніпропетровщині судитимуть капітана-колаборанта
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Вступив на службу до ЗС РФ. На Дніпропетровщині судитимуть капітана-колаборанта

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Вступив на службу до ЗС РФ. На Дніпропетровщині судитимуть капітана-колаборанта
Фото: Facebook/Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

На Дніпропетровщині судитимуть капітана, який добровільно вступив до Збройних сил РФ.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За повідомленням, у лютому 2022 року капітан проходив службу в Маріуполі, де на початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях за Україну.

В квітні 2022 року, після окупації Маріуполя капітан повернувся на тимчасово окуповану територію Луганщини, де добровільно вступив на службу до ЗС РФ.

Наразі він воює проти Збройних сил України.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно підозрюваного. Йому інкримінують колабораційну діяльність (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

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