У Дніпрі, на Набережній Перемоги, комунальники вирубали кілька десятків дерев у зеленій зоні. Це сталося біля в’їзду на косу, навпроти будинку № 130.

У міськраді Суспільному розповіли, що видалили самосійні клени, які виросли на зливовому колекторі.

За словами головної спеціалістки відділу забезпечення діяльності міського голови Валерії Лукомець, усього вирубали близько 40 дерев.

"Це самосійні клени, вони самі виросли. Якщо б висаджували цілеспрямовано, то не саджали б на комунікаціях. Дерева всі хворі, тому що за ними не доглядали. Їхнє коріння проросло в колектор, і все, що змивається каналізацією в колектор, накопичується на корінні. Тобто колектор не працює на повну потужність", — сказала вона.

За словами посадовиці, ділянку колектора замінять.

Зелена зона на Набережній Перемоги. Фото: Суспільне Дніпро

Кореспонденти Суспільного запитали у місцевих жителів, як вони ставляться до вирубки дерев.

"Сподіваюся, що спиляли сухі дерева, які становлять якусь небезпеку. Але якщо це молоде нормальне дерево, то дуже багато питань", — сказала жителька Дніпра Юлія.

Олена проти вирубки. Зазначає, що дерева знищили вибірково.

"Дерева повинні були залишити. Вони (міська влада — ред.) зроблять тут щось інше. Берези лишили, а клени прибрали. Можливо, через те, що вони сухі. То потрібно питати у відповідних служб", — розповіла жінка.

Дніпрянка Надія говорить: має надію, що замість вирубаних дерев висадять нові, аби зелена зона мала гарний вигляд.

Автор Андрій Незнаєнко

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