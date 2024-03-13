НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Тернопільщині затримали осіб, які за гроші підпалювали спецобладнання залізниці
КРИМІНАЛУКРЗАЛІЗНИЦЯРегіони

На Тернопільщині затримали осіб, які за гроші підпалювали спецобладнання залізниці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Правоохоронці встановили осіб, які на Тернопільщині підпалювали спецобладнання "Укрзалізниці". Воно регулює рух потягів та світлофорів на коліях.

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Підозрюють двох жителів Кременецького району віком 20 та 17 років. Оплату за роботу вони отримували з криптогаманців, які зазвичай використовують російські спецслужби, йдеться у повідомленні.

Затримання підорзрюваних
Під час затримання підорзрюваних. Фото: Нацполіція області

"До співробітників відділення поліції №4 у Збаражі надійшло повідомлення від диспетчера Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку про загоряння релейної шафи поблизу залізничного переїзду в селі Шляхтинці. Рятувальники загасили займання. Речові докази на місці події свідчили про те, що спецобладнання підпалили умисно з метою зупинити рух потягів. Це призвело б до транспортного колапсу на залізниці".

Спалене спецобладнання залізниці на Тернопільщині
Спалене спецобладнання залізниці. Фото: Нацполіція області

Розшукові заходи проводили оперативники управління карного розшуку, кримінального аналізу обласної поліції спільно з оперативниками Збаразького відділення поліції та співробітниками СБУ.

"Старший підозрюваний через месенджер отримав "замовлення" від невстановленої слідством особи на знищення залізничного обладнання. Невідомий скинув йому координати релейної шафи, яку необхідно було підпалити. До цього чоловік залучив неповнолітнього товариша. За допомогою викрутки вони зламали дверцята релейної шафи, облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс сигнальної установки. Результати виконаної роботи зняли на мобільний телефон та відзвітували замовнику в месенджер. За це на банківську картку отримали 9 тисяч гривень".

Викрутки, якими користувалися підозрювані в підпалі
Викрутки, якими користувалися підозрювані. Фото: Нацполіція області

Поліцейські встановили, що наприкінці 2023 року 20-річний хлопець підпалив ще й релейну шафу на залізничному перегоні неподалік Тернополя. Під час обшуків виявили та вилучили одяг і взуття, в якому чоловіки робили підпали, викрутки, мобільні телефони з доказами переписки з "замовником".

Обом хлопцям слідчі оголосили підозри за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та частиною 1 статті 277 (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) Кримінального кодексу України. Також вирішують питання про повідомлення підозри 20-річному фігуранту за частиною 1 статті 304 (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність) ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його неповнолітньому спільнику — особисте зобов’язання.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
День жалоби у Кривому Розі, обстріли Нікопольщини, фільм про Маріуполь. Головні новини Дніпра та області 14 березня
День жалоби у Кривому Розі, обстріли Нікопольщини, фільм про Маріуполь. Головні новини Дніпра та області 14 березня
9 років за ґратами: на Київщині засудили чоловіка, який до смерті побив знайомого
9 років за ґратами: на Київщині засудили чоловіка, який до смерті побив знайомого
Посварився з дружиною: у Києві судитимуть чоловіка, який хотів підірвати гранату
Посварився з дружиною: у Києві судитимуть чоловіка, який хотів підірвати гранату
Зброя, кримінал, Дніпропетровщина
Тротилова шашка, граната, порох. Жителя Дніпропетровщини затримали за збут вибухових речовин та боєприпасів
На початок