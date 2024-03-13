Правоохоронці встановили осіб, які на Тернопільщині підпалювали спецобладнання "Укрзалізниці". Воно регулює рух потягів та світлофорів на коліях.

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Підозрюють двох жителів Кременецького району віком 20 та 17 років. Оплату за роботу вони отримували з криптогаманців, які зазвичай використовують російські спецслужби, йдеться у повідомленні.

Під час затримання підорзрюваних. Фото: Нацполіція області

"До співробітників відділення поліції №4 у Збаражі надійшло повідомлення від диспетчера Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку про загоряння релейної шафи поблизу залізничного переїзду в селі Шляхтинці. Рятувальники загасили займання. Речові докази на місці події свідчили про те, що спецобладнання підпалили умисно з метою зупинити рух потягів. Це призвело б до транспортного колапсу на залізниці".

Спалене спецобладнання залізниці. Фото: Нацполіція області

Розшукові заходи проводили оперативники управління карного розшуку, кримінального аналізу обласної поліції спільно з оперативниками Збаразького відділення поліції та співробітниками СБУ.

"Старший підозрюваний через месенджер отримав "замовлення" від невстановленої слідством особи на знищення залізничного обладнання. Невідомий скинув йому координати релейної шафи, яку необхідно було підпалити. До цього чоловік залучив неповнолітнього товариша. За допомогою викрутки вони зламали дверцята релейної шафи, облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс сигнальної установки. Результати виконаної роботи зняли на мобільний телефон та відзвітували замовнику в месенджер. За це на банківську картку отримали 9 тисяч гривень".

Викрутки, якими користувалися підозрювані. Фото: Нацполіція області

Поліцейські встановили, що наприкінці 2023 року 20-річний хлопець підпалив ще й релейну шафу на залізничному перегоні неподалік Тернополя. Під час обшуків виявили та вилучили одяг і взуття, в якому чоловіки робили підпали, викрутки, мобільні телефони з доказами переписки з "замовником".

Обом хлопцям слідчі оголосили підозри за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та частиною 1 статті 277 (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) Кримінального кодексу України. Також вирішують питання про повідомлення підозри 20-річному фігуранту за частиною 1 статті 304 (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність) ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його неповнолітньому спільнику — особисте зобов’язання.