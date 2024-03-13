НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Перейменування вулиці Радищева: чи згодні житомиряни із запропонованими назвами
ДерусифікаціяДЕКОМУНІЗАЦІЯІНФРАСТРУКТУРАЛЮДИРегіони

Перейменування вулиці Радищева: чи згодні житомиряни із запропонованими назвами

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

12 березня у Житомирі почалися громадські обговорення та голосування за перейменування вулиці Радищева. Вулиця знаходиться в мікрорайоні Богунія, на ній розташовані приватні будинки. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із мешканцями цих будинків, яких зустріли на вулиці, та дізналися їхньої думки щодо зміни назви.

Всі, з ким говорили кореспонденти, висловилися проти перейменування. Місцевий житель Євген сказав, що він звик саме до такої назви.

"Я б не хотів, щоб перейменовували. Я хочу, щоб залишилася вулиця Радищева. Люди бувають ходять і починають плутатися, а яка це вулиця була і яка тепер є", — сказав Євген.

перейменування, дерусифікація, декомунізація, вулиця, Житомир
Місцевий житель Євген. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"Перейменування це гроші, — сказала місцева жителька Катерина. — Хай би було так, як було. Аби на щось інше ці гроші пустили. Хай на фронт пустять ці гроші".

перейменування, дерусифікація, декомунізація, вулиця, Житомир
Місцева жителька Катерина. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Місцевий житель Михайло сказав, що для нього назва вулиця Радищева є нормальною. А загалом мені однаково, сказав чоловік.

перейменування, дерусифікація, декомунізація, вулиця, Житомир
Місцевий житель Михайло. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Радищев був російським суспільно-політичним діячем, який ніколи не був у Житомирі, розповів у коментарі кандидат історичних наук, краєзнавець Геннадій Махорін.

"Радянська ідеологія створювала пантеон таких героїв-революціонерів 19 – початку 20 століть. Радищев був одним із тих, хто критикував російське самодержавство, його негативні речі. Але він не має відношення до України і тим більше до Житомира", — сказав Геннадій Махорін.

На його думку, із трьох запропонованих нових назв, а саме Івана Миколайчука, Ганни Барвінок та Берегова, варто обрати назву Ганни Барвінок.

"Це видатна діячка жіночого українського руху. Це письменниця, яка писала на народні теми, глибоконародні. Вона фольклористка. Вона була сестрою Василя Білозерського, одного із засновників Кирило-Мефодіївського братства. Вона товаришувала з Шевченком і вийшла заміж за Пантелеймона Куліша, зберігала пам’ять про нього, його спадщину, популяризувала його творчість", — сказав краєзнавець Геннадій Махорін.

перейменування, дерусифікація, декомунізація, вулиця, Житомир
Кандидат історичних наук, краєзнавець Геннадій Махорін. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Станом на 18:20 13 березня на нову назву вулиці Радищева на Єдиній платформі місцевої демократії проголосували 80 людей. Громадські обговорення та голосування триватимуть до 8 квітня.

перейменування, дерусифікація, декомунізація, вулиця, Житомир
Будинок на вулиці Радищева. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

перейменування, дерусифікація, декомунізація, вулиця, Житомир
Вулиця Радищева. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Як раніше писало Суспільне, 5 травня 2023 року в Житомирі у форматі онлайн розпочали громадське обговорення нових назв п’яти вулиць та 16 провулків міста, які запропонували перейменувати. До списку топонімічних назв, які планували перейменувати, була внесена й вулиця Радищева.

12 березня 2024 року в Житомирі розпочалося громадське обговорення та голосування за нові назви для вулиць Маликова і Радищева. Ці вулиці планують перейменувати.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
У Житомирі перейменовують вулицю Маликова: варіанту Сурина гора не пропонують
Створюються вручну: Київський метрополітен показав процес виготовлення літер для перейменованих станцій
Створюються вручну: Київський метрополітен показав процес виготовлення літер для перейменованих станцій
дерусифікація, декомунізація, перейменування, вулиця, голосування, Житомир
В Житомирі стартує голосування щодо перейменування вулиць Маликова та Радіщева
На початок