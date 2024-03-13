12 березня у Житомирі почалися громадські обговорення та голосування за перейменування вулиці Радищева. Вулиця знаходиться в мікрорайоні Богунія, на ній розташовані приватні будинки. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із мешканцями цих будинків, яких зустріли на вулиці, та дізналися їхньої думки щодо зміни назви.

Всі, з ким говорили кореспонденти, висловилися проти перейменування. Місцевий житель Євген сказав, що він звик саме до такої назви.

"Я б не хотів, щоб перейменовували. Я хочу, щоб залишилася вулиця Радищева. Люди бувають ходять і починають плутатися, а яка це вулиця була і яка тепер є", — сказав Євген.

Місцевий житель Євген. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"Перейменування це гроші, — сказала місцева жителька Катерина. — Хай би було так, як було. Аби на щось інше ці гроші пустили. Хай на фронт пустять ці гроші".

Місцева жителька Катерина. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Місцевий житель Михайло сказав, що для нього назва вулиця Радищева є нормальною. А загалом мені однаково, сказав чоловік.

Місцевий житель Михайло. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Радищев був російським суспільно-політичним діячем, який ніколи не був у Житомирі, розповів у коментарі кандидат історичних наук, краєзнавець Геннадій Махорін.

"Радянська ідеологія створювала пантеон таких героїв-революціонерів 19 – початку 20 століть. Радищев був одним із тих, хто критикував російське самодержавство, його негативні речі. Але він не має відношення до України і тим більше до Житомира", — сказав Геннадій Махорін.

На його думку, із трьох запропонованих нових назв, а саме Івана Миколайчука, Ганни Барвінок та Берегова, варто обрати назву Ганни Барвінок.

"Це видатна діячка жіночого українського руху. Це письменниця, яка писала на народні теми, глибоконародні. Вона фольклористка. Вона була сестрою Василя Білозерського, одного із засновників Кирило-Мефодіївського братства. Вона товаришувала з Шевченком і вийшла заміж за Пантелеймона Куліша, зберігала пам’ять про нього, його спадщину, популяризувала його творчість", — сказав краєзнавець Геннадій Махорін.

Кандидат історичних наук, краєзнавець Геннадій Махорін. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Станом на 18:20 13 березня на нову назву вулиці Радищева на Єдиній платформі місцевої демократії проголосували 80 людей. Громадські обговорення та голосування триватимуть до 8 квітня.

Будинок на вулиці Радищева. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Вулиця Радищева. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Як раніше писало Суспільне, 5 травня 2023 року в Житомирі у форматі онлайн розпочали громадське обговорення нових назв п’яти вулиць та 16 провулків міста, які запропонували перейменувати. До списку топонімічних назв, які планували перейменувати, була внесена й вулиця Радищева.

12 березня 2024 року в Житомирі розпочалося громадське обговорення та голосування за нові назви для вулиць Маликова і Радищева. Ці вулиці планують перейменувати.

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