Жителя Покровська засудили до 12 років в'язниці. Він шпигував за українською артилерію та РСЗВ на Авдіївському напрямку, а також щотижнево передавав окупантам звіти, зокрема про важливі дорожні та інфраструктурні об'єкти в області.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області та СБУ.

"У зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії ЗСУ в районі Авдіївки. За наведенням ворожого поплічника окупанти планували здійснити ракетно-дронову атаку по бойових позиціях українських військ", — повідомляє СБУ.

За даними прокуратури, чоловік з травня по липень 2023 року чоловік щотижня передавав співробітнику однієї з військових частин РФ через заборонену соцмережу "Однокласники" ЗСУ", та відмічав на мапах важливі дорожні та інженерні об'єкти області, та детально описував місцевість навколо залізничних сполучень і мостів.

У СБУ додали, що жителя Покровська і затримали влітку 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

Враховуючи співпрацю зі слідством, його засудили до 12 років в'язниці за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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