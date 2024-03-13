Правоохоронці викрили нарколабораторію у Львівському районі. Учасників групи, яка постачала наркотики до Дрогобицької виправної колонії, затримали.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними правоохоронців, лідер групи, який перебував за ґратами, налагодив схему постачання й збуту наркотиків і психотропних речовин на територію Дрогобицької виправної колонії. Він залучив до схеми довірених осіб як з-поміж утриманців колонії, так і з волі.

Затримання чоловіка, підозрюваного у забезпеченні роботи нарколабораторій, 12 березня 2024. Фото: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Учасники групи, які були на волі, формували пакунки із наркотиками й перекидали їх через периметр колонії. Один із чоловіків безпосередньо відповідав за функціонування лабораторій.

Нарколабораторія на Львівщині, 12 березня 2024. Фото: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Нарколабораторії облаштували у приміщеннях двох приватних будинків у Львівському районі. Їх обладнали спеціальними системами підігріву, освітлення, автоматичного поливу, підживлення ґрунту і повітря. Готовий товар передавали для постачання в колонію.

5 березня поліцейські затримали двох чоловіків під час передачі чергової партії до колонії. Їм і ще двом спільникам повідомили про підозри.

Нарколабораторія на Львівщині, 12 березня 2024. Фото: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Вчора, 12 березня, правоохоронці знешкодили лабораторії й затримали учасника групи, який відповідав за їх функціонування. Вилучений канабіс оцінюють у 10 мільйонів гривень. Чоловікові повідомили про підозру за посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі всі викриті члени групи перебувають під вартою.