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У Кропивницькому вакцинують тварин після сказу в лисиці. Як це відбувається
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У Кропивницькому вакцинують тварин після сказу в лисиці. Як це відбувається

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У Кропивницькому біля Ковалівського парку вакцинують котів і собак. Це роблять після випадку сказу в лисиці. Акцію організувала Держпродспоживслужба.

За словами речниці цієї служби в області Наталії Шевченко, сказ — це невиліковне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Він смертельно небезпечний і для тварин, і для людей. Людина може заразитися, коли її вкусить хвора тварина, або слина цієї тварини потрапить на слизові оболонки й шкіру, де є подряпини й ушкодження. Тоді людині треба терміново пройти курс антирабічних щеплень.

Випадків сказу в області побільшало під час повномасштабної війни. У 2022 році захворіли 36 тварин. У 2023 році — 100. З початку 2024 року — 21 випадок. На думку Наталії Шевченко, це через неможливість проводити повноцінну вакцинацію. До введення воєнного стану приманки з вакциною для диких тварин розкидали з літаків. Тоді могли охопити більшу територію. Нині їх розкладають вручну.

Ветеринарний лікар Віталій Тєльний з вакциною біля Ковалівського парку
Ветеринарний лікар Віталій Тєльний з вакциною біля Ковалівського парку. Фото: Суспільне Кропивницький

Нині згідно з рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії Ковалівський парк вважається неблагополучним пунктом, а 12 прилеглих вулиць загрозливими зонами. Місця, де бачили лисицю, продезінфікували. Також вірус допомогла знешкодити тепла сонячна погода, яка якраз була тими днями, розповів начальник райлікарні ветеринарної медицини Віталій Тєльний.

"Тварина може заразитися, якщо буде контактувати зі слиною через подряпини, порізи, зі слини скаженої лисиці, але вірус сказу нестійкий в навколишньому середовищі, і сонячні промені знищують його протягом від пяти до 30 хвилин".

Віталій Тєльний радить вакцинувати від сказу тварин раз на рік. Щеплення безкоштовне. На акцію біля Ковалівського парку взяли 150 доз. Це вакцина "Рабістар" українського виробництва. За словами лікаря, вона добре себе зарекомендувала, і під час щеплення дає тваринам стовідсотковий імунітет. Препарат вводять підшкірно або внутрішньом'язово. За три години вакцинували пів сотні тварин.

Вакцина проти сказу безкоштовна
Вакцина проти сказу безкоштовна. Фото: Суспільне Кропивницький

Надія Резніченко привела собаку. Перед цим тварину щепили п’ять років тому.

"Проносило, Бог милував, то ми й не робили. А оскільки уже почули, що тут геть поряд, то, звичайно, зробили щеплення. Думаємо, що все буде добре".
Надія Резніченко привела собаку, щоб зробити йому щеплення проти сказу
Надія Резніченко привела собаку, щоб зробити йому щеплення проти сказу. Фото: Суспільне Кропивницький

Володимир Єднак привів на щеплення від сказу двох собак.

"Ми ж розуміємо, якщо тварина захворіє, вона може померти й може вкусити своїх господарів".
Володимир Єднак і Віталій Тєльний вакцинують собаку
Володимир Єднак і Віталій Тєльний вакцинують собаку. Фото: Суспільне Кропивницький

Обидва собаки отримали щеплення проти сказу
Обидва собаки отримали щеплення проти сказу. Фото: Суспільне Кропивницький

Наступного разу тварин біля Ковалівського парку щепитимуть 15 березня з 11 години.

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