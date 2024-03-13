Одеський державний екологічний університет, що планують реорганізувати, посів 15 місце у рейтингу ефективності участі закладів вищої освіти України у наукових проєктах за 2023 рік.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший проректор навчального закладу Сергій Степаненко з посиланням на портал ЄвроОсвіта.

"Попри свій маленький розмір, ОДЕКУ зайняв 15 місце серед всіх закладів вищої освіти України. Цей показник, один з найголовніших для сучасного ЗВО, показує, що такі заклади все ж таки мають право на існування", — йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство освіти України вирішило приєднати Одеський державний екологічний університет до Одеського національного університету імені Мечникова. Про рішення стало відомо 5 січня, коли Кабмін видав відповідне розпорядження. Головним аргументом приєднання було те, що в університеті мала кількість студентів.

Однак в екологічному університеті не згодні з таким рішенням. За словами трудового колективу, реорганізацію навчального закладу з ними не обговорювали і вони збираються відстоювати своє право на існування.

Авторка: Наталя Гаврилова

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