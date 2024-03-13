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Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська: чоловік отримав осколкове поранення голови
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Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська: чоловік отримав осколкове поранення голови

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Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська, 13 березня 2024 року
Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська, 13 березня 2024 року. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Близько 15:00 13 березня росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по центру Вовчанська Харківської області. Внаслідок удару чоловік отримав поранення в голову, його ушпиталили.

Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Сергій Болвінов.

"Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову", — сказано у повідомленні.

Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська
Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська, 13 березня 2024 року. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська: зруйновано будинок
Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська, 13 березня 2024 року. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська, наслідки удару
Росіяни вдарили авіабомбою по центру Вовчанська, 13 березня 2024 року. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

"Центр зруйнований, але без поранених. Зруйновані житлові будинки, офісні, складські приміщення — пошкоджена цивільна інфраструктура. Удар по самому центру міста. По Вовчанську б'ють КАБами щодня", — сказав Суспільне Харків начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко.

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