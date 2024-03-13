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У Первомайському районі Миколаївщини для населення доступні 305 укриттів — начальник РВА
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У Первомайському районі Миколаївщини для населення доступні 305 укриттів — начальник РВА

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У Первомайському районі Миколаївщини для населення доступні 305 укриттів — начальник РВА
Укриття. Ілюстративне фото: УНІАН

У Первомайському районі Миколаївщини триває робота з облаштування споруд цивільного захисту населення з державного та місцевого бюджетів. Для укриття рекомендовані 305 таких споруд.

Про це під час брифінгу розповів начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський.

Загалом на території Первомайського району обліковуються 342 об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту населення. З них в межах щоквартально перевірки обстежені 190:

  • встановлено готовими до призначення — 41 споруда (22 відсотки);
  • обмежено готові — 112 (59 відсотків);
  • готові — (19 відсотків).
"Тобто загалом 153 цивільні споруди захисту придатні для укриття населення".

"Але, є тут над чим працювати, завдяки вжитим заходам органів місцевого самоврядування та балансоутримувачами здійснено у 2023 році ремонт 142 укриттів, з яких 110 у закладах освіти. І на це все було витрачено 132,1 мільйона гривень", — розповів Сергій Саковський.

За словами начальника Первомайської районної військової адміністрації, протягом 2023 року фонд захисних споруд збільшили на 90 укриттів. Загалом по району обліковано 152 найпростіших укриття.

"Всього рекомендовано для укриття населення Первомайського району 305 споруд, але є ще над чим працювати, на 2024 рік заплановано капітальний ремонт і нарощування фонду, як мінімум 23 таких споруди, де планується забезпечити з різних джерел фінансування, як з державних, з місцевих так і донорських бюджетів в районі 125 мільйонів гривень", — повідомив Саковський.

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