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Армія РФ вдень атакувала Одещину керованою ракетою
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Армія РФ вдень атакувала Одещину керованою ракетою

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Армія РФ після опівдня скерувала по Одещині керовану ракету.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Боєприпас, випущений з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, втратив бойову спроможність в повітрі на підльоті до узбережжя. Уламки впали на відкритій території, руйнувань інфраструктури та поранених не зафіксовано.

В Одеській області повітряна тривога прозвучала о 14:13. Через пару хвилин у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для регіону — ракету зафіксували на півдні області. О 14:23 дали відбій.

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