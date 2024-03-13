У курортному місті Судак в окупованому Криму швидко погіршується стан місцевих пляжів. Окупаційна влада міста не займається підтримкою їхнього належного стану, що призводить до витончення пляжної смуги.

Про це кореспонденту Суспільне Крим повідомили місцеві підприємці.

"Ми дуже переживаємо через стан пляжів, що стрімко погіршується в місті. Більшість місцевих жителів виживають за рахунок доходів, що отримуються від сфери туризму в курортний сезон. Якщо будуть погані пляжі, то туристів буде менше влітку, а значить буде менший дохід у судакчан", — розповів місцевий житель, який має торгову точку у Судаку.

Пляж у Судаку, окупований Крим. Фото: Суспільне Крим

За його словами, до окупації Криму українська влада завжди приділяла належну увагу стану пляжів: завозився пісок, проводилася підсипка пляжів. Але вже десять років, як окупаційна влада не вживає жодних заходів, аби навіть підтримувати нормальний стан пляжів.

"З таким підходом незабаром море підійде впритул до набережної", – зауважив мешканець.

Крім того, у кількох місцях через пляжі протікають струмки каналізації. Окупаційна влада теж не вирішує цю проблему.

Пляж у Судаку, окупований Крим. Фото: Суспільне Крим

Водночас місцеві жителі скаржаться, що на всіх пляжах Судака з осені відсутні кабінки для перевдягань. Теплих сонячних днів навіть узимку тут дуже багато, але немає можливості переодягнутися для засмаги та купання. Також на всю довжину місцевої набережної є лише один туалет, який постійно закритий.

"При українській владі в Судаку були і народно обрані мери, які відчували відповідальність перед жителями міста і працювали відповідно. Був народний депутат Борис Дейч, який багато робив для розвитку міста. Зараз ні призначені мери, ні депутати, які нібито обираються — ніхто не займається не те, що розвитком, а навіть підтримкою того, що було. Займаються лише забудовою місцевих унікальних ландшафтів. З таким підходом у Судака немає майбутнього, як у курортного міста", — зауважив один із місцевих краєзнавців Суспільному Крим.

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