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На допомогу потерпілим внаслідок атаки РФ жителям Кривого Рогу виділили 20 мільйонів гривень
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На допомогу потерпілим внаслідок атаки РФ жителям Кривого Рогу виділили 20 мільйонів гривень

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пошкоджені квартири, ракетний удар, вікна
Вибиті вікна внаслідок ракетного удару РФ, Кривий Ріг 13 березня 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

На Дніпропетровщині з обласного бюджету виділили 20 мільйонів гривень на допогу жителям Кривого Рогу, потерпілим внаслідок ракетного удару армії РФ 12 березня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, за попередніми підрахунками збитки від атаки становлять близько 40 млн грн. Окрім області, з бюджету міста також виділять 20 млн грн.

"Після завершення всіх офіційних експертиз буде розглянуто питання щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету на підтримку криворіжців", — написав посадовець.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг 12 березня

  • Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.
  • Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятовано дев`ятеро людей. Відомо про п`ятьох загиблих та 43 поранених.
  • Приблизно 400 квартир пошкоджені внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу.

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