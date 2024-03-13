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Майже рік вважався зниклим безвісти. В Івано-Франківській громаді поховають військового Михайла Бриндзея
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Майже рік вважався зниклим безвісти. В Івано-Франківській громаді поховають військового Михайла Бриндзея

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Майже рік вважався зниклим безвісти. В Івано-Франківській громаді поховають військового Михайла Бриндзея
Фото: Facebook/Тарас Борин

В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Михайлом Бриндзеєм.

Про це у Facebook повідомив староста села Радча Тарас Борин.

Михайло Бриндзей народився у 2000 році, жив у селі Радча. Чоловік майже рік вважався зниклим безвісти.

"У цей весняний холодний день знову надійшла трагічна звістка в наше село. На жаль, дива не сталося. Назавжди до рідної домівки повертається наш молодий герой Михайло Бриндзей. Світлий спогад про щирого патріота, мужнього захисника та вірного сина України назавжди залишиться в наших серцях", — пише Тарас Борин.

14 березня о 18:00 з Будинку смутку в Івано-Франківську вирушить скорботний кортеж з тілом полеглого військового до Радчі.

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