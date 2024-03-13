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У львівській "Домівці врятованих тварин" безкоштовно стерилізуватимуть котів та собак
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У львівській "Домівці врятованих тварин" безкоштовно стерилізуватимуть котів та собак

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У львівській &quot;Домівці врятованих тварин&quot; безкоштовно стерилізуватимуть котів та собак
Зображення ілюстративне. Фото: пресслужба Львівської міської ради

У "Домівці врятованих тварин" у Львові з 10 до 14 квітня стерилізуватимуть котів та собак. Послуга буде безкоштовною. Також "Домівка" шукає волонтерів, які зможуть допомогти у дні стерилізації.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Окрім операції, тварини отримають пакет вакцинацій від різноманітних  захворювань: кошачого вірусного рінотрахеїту, віруса каліцивірозу, панлейкопенії, чумки, гепатиту, лептоспірозу, паракгрипу, собачого парвовіруса та сказу", – розповіли у "Домівці".

Прийом тварин відбуватиметься з 10 до 14 квітня з 7:00 до 10:00. Опікунів, які будуть привозити понад 20 тварин одноразово, просять попередньо зателефонувати за номером: 073 000 00 75.

Також "Домівка врятованих тварин" шукає волонтерів, які зможуть допомогти у дні стерилізації. У відборі волонтерів надаватимуть перевагу тим, хто знає англійську мову.

З 6 березня 2024 року ветклінікам на території Львівської громади заборонили приймати тварин, які не щеплені від сказу. Винятком є вакцинація від сказу. Це пов'язано із випадком смерті собаки у львівській ветклініці. Карантинні обмеження скасують через два місяці з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ.

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