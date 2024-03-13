На Закарпатті після пожежі в будинку виявили тіло жінки

У селі Чумальово Тячівського району внаслідок пожежі у будинку 12 березня загинула жінка.
Про це повідомили на сайті ДСНС у Закарпатській області.
За інформацією відомства, пожежа в будинку виникла близько 00:30. На місці займання, в одній з кімнат виявили тіло власниці будинку.
"Ймовірна причина смерті — отруєння чадним газом. Причину пожежі встановлюють правоохоронці. Вогнем пошкоджено оздоблення кімнати житлового будинку на площі 1 кв. м", — йдеться у повідомленні.
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