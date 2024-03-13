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Економили на вуличному освітленні: на Київщині викрили інженера і підрядника
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Економили на вуличному освітленні: на Київщині викрили інженера і підрядника

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Економили на вуличному освітленні: на Київщині викрили інженера і підрядника
Вуличне освітлення у Білій Церкві. Фото: ГУ Нацполіції Києва

У Київській області правоохоронці викрили інженера з технагляду та підрядника. Чоловіків звинувачують у тому, що вони завдали збитків державному бюджету.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Київщини.

Зазначається, що у 2019 році між місцевим департаментом та фірмою-підрядником був укладений договір. Йшлося про проведення ремонту вуличного освітлення трьох центральних вулиць у Білій Церкві.

За технагляд відповідального призначили інженера, який, користуючись нагодою, вирішив привласнити кошти. Спільно із 32-річним директором фірми-підрядником, в період з липня по грудень, вони умисно підробляли будівельні документи.

"Ділки зазначали та підтверджували обсяги робіт, які фактично були виконані за завищеними цінами та не відповідали проєктним рішенням", — йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що надалі кошти були перераховані на рахунок підприємства, яке виконувало будівельні роботи. Таким чином, підозрювані завдали збитків державі на суму майже 800 тисяч гривень.

Наразі слідчі скерували матеріали до суду за службове підроблення та за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч.1 ст.366, ч.3, 4 ст.191 Кримінального кодексу України).

Крім того, стосовно підприємця додатково направили матеріали щодо його пособництва (ч.5 ст.27 Кримінального кодексу України).

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області.

У Києві комунальник переплатив підряднику зайві 14 млн гривень бюджетних коштів. Йшлося про реконструкцію гімназії з прибудовою будівель у Голосіївському районі. За службову недбалість йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

Бориспільська прокуратура звинувачує директора товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють у привласненні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту пологового будинку.

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