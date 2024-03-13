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Міносвіти шукає нового ректора для КПІ ім. Ігоря Сікорського
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Міносвіти шукає нового ректора для КПІ ім. Ігоря Сікорського

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Міносвіти шукає нового ректора для КПІ ім. Ігоря Сікорського
Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Про це йдеться на сайті МОН.

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб сайті Міністерства освіти і науки України. Усі деталі та необхідні для подання документи можна дізнатись тут.

Чинним ректором КПІ є доктор технічних наук та професор Михайло Згуровський, який перебуває на посаді з 1992 року.

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