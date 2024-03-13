У Дубенській початковій школі, що на Рівненщині, до початку 2024-2025 навчального року мають збудувати протирадіаційне укриття. Це проєкт на 26 мільйонів гривень. Відповідну документацію затвердили і виділили з міського бюджету п'ять млн грн завдатку.

Про це Суспільному повідомила директорка Дубенської початкової школи Олена Тимощук.

Зі її слів, проєктно-кошторисну документацію протирадіаційного укриття затвердили. Разом з експертизою це коштувало майже 350 тисяч. Проєкт розробляла місцева архітекторка Мар’яна Лисюк.

"Документи на експертизу подали ще в серпні, але процес затягнувся, бо з листопада вступили в дію нові державні будівельні норми і потрібно було внести деякі зміни. Зараз в нашій школі просте укриття на першому поверсі. Але з вересня такі укриття не можна буде використовувати. Сподіваюся, що будівництво якнайшвидше розпочнеться і ми встигнемо до нового навчального року", – розповіла Олена Тимощук.

Проєкт протирадіаційного укриття. Фото: надала Олена Тимощук

Згідно з проєктом, загальна вартість укриття – понад 26 мільйонів гривень. Як повідомив міський голова Дубна Василь Антонюк, п’ять мільйонів з міського бюджету вже виділили на цей проєкт. Решту мають отримати в межах співфінансування:

"Можливо, потім ще прийдеться докласти з міського бюджету, бо не знаю, який відсоток від загальної суми нам співфінансують. Зрозумійте, якщо ми в початковій школі не зробимо це сучасне протирадіаційне укриття, то вона перестане існувати. Тобто без школи лишиться 400 дітей", — зазначив міський голова Дубна.

Як розповіла директорка школи, укриття має бути монолітне, з бетонних блоків. Частина його буде розміщена в ґрунті, а частина – над поверхнею та засипана землею.

"Цей об’єкт ми плануємо використовувати з подвійним призначенням: як укриття і як місце для проведення різних гуртків та спортивних секцій. А в перспективі це укриття може слугувати фундаментом для добудови актової і спортивної зал. Бо в таких залах у нас є потреба", – додала Олена Тимощук.

12 березня на сесії Дубенської міськради депутати проголосували за те, щоб делегувати функції замовника Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, а також надати їм згоду на будівництво укриття.

Проєкт протирадіаційного укриття. Фото: надала Олена Тимощук

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