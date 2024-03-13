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На Волині площа підтоплень зменшилася ще на 640 гектарів
довкілляЕКОЛОГІЯРегіони

На Волині площа підтоплень зменшилася ще на 640 гектарів

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За останніх п'ять днів площа підтоплень сільськогосподарських угідь і домогосподарств на Волині зменшилася на 640 гектарів.

Станом на 13 березня 2024 року підтопленими залишаються 9 824 гектари, повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Погуляйко.

Наразі у воді через зимовий паводок залишаються:

  • у Камінь-Каширському районі — 5036 гектарів, три садиби та господарські будівлі у селі Заріка;
  • у Ковельському районі — 4788 гектари, в тому числі 459 гектарів присадибних ділянок, одна господарська садиба;
  • у Володимирському районі — одна садиба у місті Володимирі.

Як раніше розповів Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук, зимовий паводок на Волині завершився. Натомість розпочалася весняна повінь.

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