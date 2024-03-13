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У Житомирі статус "дитина війни" отримали майже 500 дітей: як оформити та які пільги передбачені
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У Житомирі статус "дитина війни" отримали майже 500 дітей: як оформити та які пільги передбачені

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У Житомирі з 2017 року статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів отримали 497 дітей. Станом на 13 березня 2024 року зареєстровано на розгляд ще 30 заяв.

Про це Суспільному розповів заступник начальника Служби (Управління) у справах дітей Житомирської міської ради Вадим Кур'ята.

За його словами, такий статус може отримати дитина до 18 років, яка приїхала з території, де тривають бойові дії або з тимчасово окупованої території.

"Після отримання на дитину довідки ВПО, звертаються в центр соціальних служб міської ради — Прозорий офіс, майдан Польовий 8. Подають заяву для того, щоб центр провів оцінку рівня потреб сім’ї. Передбачений такий висновок оцінки потреб сім’ї. Це вони роблять упродовж п’яти днів", — пояснив Вадим Кур'ята.
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Вадим Кур'ята, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

За інформацією заступника начальника Служби (Управління) у справах дітей, щоб отримати статус "дитина війни", необхідні такі документи: заява особи, що представляє інтереси дитини — батько або мати, їх копія паспорта, копія свідоцтва про народження дитини, довідка ВПО та акт-висновок оцінки потреб сім’ї.

"Часто бувають випадки, коли діти приїжджають з родичами. Також діти, які старші 14 років, можуть звернутись до нас самостійно. Після отримання документів ми вносимо це питання на засідання комісії з питань захисту дитини. Якщо приймається позитивне рішення, ми готуємо проєкт рішення для виконкому. І ми людині упродовж місяця передаємо це рішення про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів", — сказав Вадим Кур’ята.

Зі слів Вадима Кур'яти, крім внутрішньо переміщених осіб, право на статус мають діти, які стали жертвами фізичного або сексуального насильства. Цей статус надає пільги при постановці на квартирний облік на отримання житла — до облікової справи додаються відповідні пільгові бали.

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