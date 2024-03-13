Жителя Херсонської області заочно підозрюють у колабораційній діяльності. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 76-річний підозрюваний у червні 2022 року обійняв посаду псевдоочільник відділу з контролю за експлуатацією будівель та споруд й капітального будівництва" окупаційному департаменті охорони здоров'я. У вересні 2022 року він обійняв аналогічну посаду у псевдоміністерстві охорони здоров'я.

"Чоловік проводив ревізію стану захоплених будівель, які перебували на балансі окупаційного міністерства, складав проєктно-кошторисну документацію на їх утримання", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Раніше в СБУ в Івано-Франківській області повідомили, що жительці окупованого Скадовська на Херсонщині слідчі Служби безпеки України заочно повідомили підозру у колабораціонізмі. Вона організовувала заходи на підтримку Росії, залучаючи неповнолітніх, зокрема, й свою доньку.

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