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Двох прикордонниць зі Львівщини судитимуть за злив службової інформації
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Двох прикордонниць зі Львівщини судитимуть за злив службової інформації

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Двох прикордонниць зі Львівщини судитимуть за злив службової інформації
Фото ілюстративне: Володимир Гонтар/УНІАН

На Львівщині судитимуть двох прикордонниць, яких обвинувачують у продажі конфіденційної інформації із закритих баз даних. За даними слідства, жінки надавали дані чоловікам призовного віку, які збирались за кордон.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними правоохоронців, інспекторки працювали у різних структурних підрозділах і не були знайомими, проте діяли за схожою схемою. До них через посередників зверталися чоловіки призовного віку, які планували їхати за кордон.

"Інспекторки за гроші перевіряли у базі даних інформацію про наявність чи відсутність для чоловіків призовного віку заборон на перетин кордону, а також визначали чи розшукують їхніх "клієнтів" представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Така послуга коштувала 150 доларів. Загалом вдалося задокументувати два епізоди продажу службової інформації однією прикордонницею, та шість — іншою.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Обом прикордонницям інкримінують несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України). Одній із них — ще й несанкціоноване копіювання інформації, що призвело до її витоку, вчинене повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статей передбачає до шести років ув'язнення.

Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Наразі обох посадовиць перевели у структурний підрозділ, який виконує завдання на Сході країни.

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