У Киїнці та Чернігові 13 березня попрощалися з головним сержантом механізованої роти 1-ої окремої танкової бригади Андрієм Савинським. Він вісім років захищав Україну на сході, а під час повномасштабного вторгнення не пустив росіян у рідне село на Чернігівщині. Андрій загинув у травні 2023 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Як розповіла його дружина Євгенія Савинська, 10 місяців він вважався зниклим безвісти, але два місяці тому рідні отримали перше підтвердження збігу ДНК.

З донькою нам подзвонив слідчий з Києва і було перше підтвердження ДНК. Було більше 99% співпадіння і нам показали деякі фотографії. Я впізнала чоловіка, але треба було ще чекати повторної ДНК. Прийшло співпадіння майже 100%", — каже Євгенія Савинська.

Євгенія Савинська. ФОТО: Суспільне Чернігів

Навіть після результатів повторної експертизи Євгенія не може до кінця усвідомити, що її чоловіка більше немає. Жінка каже, в офіційних документах датою смерті Андрія значиться 22 травня 2023 року. На той час він був під Авдіївкою, зник в районі Красногорівки Покровського району.

"В службовому розслідуванні написано, що вони заступили на позиції. Мій чоловік був там командиром цієї позиції, почався масований наступ ворога і артилерійський обстріл. Він викликав на допомогу по радіостанції, але зрозумів, що позицію не втримати. Він дав наказ хлопцям відступати і там написано, а сам залишився прикривати відступ. Смерть настала внаслідок вибухових травм. Як вже там було насправді ми не дізнаємось".

Андрій Савинський. ФОТО: KOMMANDER.NORD

Андрій Савинський захищав Україну на сході починаючи з 2014 року. Ці кадри Суспільне відзняло майже чотири роки тому.

"Поки є нечисть у нашій країні, як я можу не їздити туди?", — розповідав Андрій.

Андрій Савинський із родиною. ФОТО: Суспільне Чернігів

Як Андрій Савинський захищав рідне село

Євгенія згадує, як на початку повномасштабного вторгнення у 2022-му Андрій захистив від росіян й своє рідне село Киїнка.

"Спочатку в них був бій під Ріпками, Рівнопіллям. Там частину їх розбили, а частина їх повернулась і їх поставили в Киїнку. Багато хлопців були в квартирі. Одну зубну щітку обливали кипятком, спали по 15 хвилин. Потім після Киїнки, коли тут трошки втихомирилось, його перекинули на Іванівку. Там, де гаряче, там і він завжди був".

Прощання з Андрієм Савинським. ФОТО: Суспільне Чернігів

Яким запам'ятали Андрія Савинського

Дружина Євгенія та донька Поліна запам’ятали Андрія як сильну і справедливу людину.

"Тато був чесним зі мною і він був хорошою людиною, яка вміла дати приклад своєю поведінкою. Я старалась на нього рівнятись", — каже донька Поліна.

Поліна Савинська. ФОТО: Суспільне Чернігів

Прощання з Андрієм Савинським. ФОТО: Суспільне Чернігів

На прощання з Андрієм Савинським до будинку, де він жив, прийшли його односельці та побратими. Серед них друг Олексій, з яким Андрій колись служив.

"Я його запамятаю другом, сім’янином, захисником. Добросовісна людина, завжди наполеглива, старанно відносився до своєї роботи, до захисту нашої батьківщини".

Олексій Чайка. ФОТО: Суспільне Чернігів

Попрощалися з бійцем у Катериненському соборі у Чернігові, поховали на кладовищі "Яцево".

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