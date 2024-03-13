У Чернігові до кінця березня 2024 року споживачі АТ "Облтеплокомуненерго" мають повірити 15 300 лічильників гарячої води й понад тисячу лічильників тепла. Близько 25% споживачів вже повірили прилади обліку. Повірку необхідно здійснювати раз на чотири роки за власні гроші.

Про це повідомила керівниця департаменту АТ "ОТКЕ" Марія Романова.

"Як і будь-який прилад, лічильник може вийти з ладу. Як наслідок, облік обсягів спожитої води чи тепла буде некоректним, що потягне за собою переплату або недоплату за отримані послуги. Щоб споживач і надавач послуг були впевнені у точності показань вимірювальних пристроїв, а розрахунки здійснювалися лише за фактично спожите, необхідно здійснювати своєчасну повірку лічильників," — каже Марія Романова.

Якщо споживач не дотримається терміну проведення обов’язкової перевірки приладів обліку на точність та працездатність, то підприємство, відповідно до чинного законодавства, не може брати показання таких лічильників.

Нарахування здійснюватимуть за методом, який застосовують для квартир без індивідуальних засобів обліку. За даними загальнобудинкових приладів або за нормами споживання, за наявності сушарки для рушників — 362 гривні на одну людину, 335 гривень на людину, якщо відсутня сушарка.

“Коли необхідно здійснювати періодичну повірку лічильників, наші споживачі можуть дізнатися з квитанції, де поряд з показаннями приладу обліку зазначено термін наступної повірки. Коли цей термін спливає на квитанції додається додаткова інформація «Увага! Термінова повірка». Також інформація про терміни повірки приладів обліку в режимі 24/7 доступна користувачам особистого кабінету підприємства”, — зазначила Марія Романова.

Квитанція про оплату. ФОТО: АТ "ОТКЕ"

Хто має проводити періодичну повірку лічильників

Для проведення періодичної повірки лічильників потрібне спеціалізоване обладнання та допуск на виконання робіт.

"У Чернігові працює чимало підприємств, які надають такі послуги, достатньо задати відповідний запит в Інтернеті й отримаєте від п'яти та більше пропозицій, і лише споживач обирає до кого з них звернутися. Але до вибору виконавців слід підходити дуже зважено, в першу чергу слід перевірити у фірми наявність свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки".

Як здійснюється повірка лічильників

Повірку приладів обліку гарячої води можна здійснити двома способами: з демонтажем приладу і без нього.

Як це робити вирішує споживач. Лічильники тепла без демонтажу повірити неможливо.

Які документи потрібні після здійснення повірки лічильників

Здійснюючи повірку, споживач має пам’ятати про документи, які підтверджують виконання цих робіт, а саме:

Акт про проведення періодичної повірки. У різних фірм вони мають різний вигляд, але в них обов’язково зазначено: серія та номер лічильника, дата повірки (або демонтажу), показання лічильника на момент проведення робіт.

Свідоцтво про відповідність приладу обліку державним вимогам до вимірювальної техніки, де буде зазначено, що прилад придатний для подальшої експлуатації. А також зазначено дату наступної періодичної повірки лічильника.

Зазначені документи необхідно надати до АТ "ОТКЕ" для постановки лічильника на облік.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.