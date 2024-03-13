Андрій Кочут з Ужгорода майструє дизайнерські речі для інтер’єру, його дружина Олеся — валяє вироби із шерсті. Вдома у подружжя є сімейна галерея, де зберігають свої вироби.

В галереї Кочутів є різні вироби з дерева, металу та каменю. Усе для дизайну інтер’єру. Для виробів майстер використовує речі, які в побуті мають інше призначення. Як от лампа-м’ясорубка.

Вироби Андрія Кочута. Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

"Коли я починав, дуже хотілося мені робити лампи. Це такий популярний зараз стиль лофт. Тут використовується, наприклад, залізна арматура, латунь, бронза. Процес буває довгий. Може розтягнутися на роки. От є деталь. Щось у ній є, але щоб закінчити… Вона може чекати кілька років", — розповідає Андрій Кочут.

Андрій Кочут розповідає, що завжди хотів дати речам друге життя. Є в колекції Кочута прилади, які він реставрував.

Майстер Андрій Кочут. Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

"Наприклад, ці жорна, які я відреставрував. До сих пір можна ними користуватися якщо нема електрики. Пшениця засипається, ось тут піде мука. Хто слідкує за своїм здоров’ям, то до сих пір вважається, що це правильна мука. Також у мене є старовинний токарний станок по дереву. Колись так само електрики не було в селах, людям хотілося щось робити. Воно працювало все в ручному вигляді", — додає майстер.

Галерея подружжя Кочутів. Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

У майстерні ужгородця є станки, інструменти й заготовки для експонатів сімейної галереї. Андрій Кочут три роки тому вийшов на пенсію. Чоловік працював інженером-механіком. Майстер зазначає, що хобі допомагає відволіктися від новин.

Дружина майстра Олеся Кочут поповнює сімейну галерею виробами із валяної шерсті. Така техніка рукоділля передбачає виготовлення об'ємних малюнків, аксесуарів, декоративних елементів із натуральної вовни.

Олеся Кочут. Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

Майстриня виготовляє з шерсті сумки, домашні тапочки, картини. Каже, вперше про такий вид рукоділля почула десять років тому. До цього жінка працювала інженером-будівельником, проєктувала дороги та мости.

Вироби майстрині Олесі Кочут. Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

"Пропонували влаштувати мою виставку, але то виходило так, що то був період війни. Для мене це не на часі. Я не можу. Я не можу людям писати "Прийдіть порадуйтеся за мене, бо в мене виставка", коли тут таке", — додає Олеся Кочут.

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