Під час гасіння пожежі в багатоповерхівці Херсона 13 березня співробітники ДСНС врятували трьох дорослих та трьох дітей.

Про це у Facebook повідомило ГУ ДСНС України в Херсонській області.

Повідомляється, що сьогодні об 11:48 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. У квартирі поверхом вище перебували троє дорослих та троє дітей — вони були заблоковані в приміщенні через сильне задимлення.

"Рятувальники за допомогою автодрабини врятували людей та передали лікарям. Також на місці події їм надали психологічну допомогу", — йдеться у дописі.

Крім цього, під час гасіння у квартирі виявили двох загиблих — чоловіка та жінку. Загоряння ліквідували. На місці працювали шість одиниць техніки та 23 рятувальники.

Раніше в ОВА повідомили, що армія РФ обстріляла Херсон. Поранений 42-річний чоловік. З вибуховою травмою його доставили до лікарні.

Згодом керівник МВА Роман Мрочко уточнив інформацію про обстріли Херсона 12 березня. Поранені двоє людей. Один травмований чоловік перебував на вулиці, другий — в авто, повідомив він.

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