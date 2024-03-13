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Від початку року на Одещині сплатили податків на суму 2,7 млрд гривень
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Від початку року на Одещині сплатили податків на суму 2,7 млрд гривень

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Від початку року на Одещині сплатили податків на суму 2,7 млрд гривень
Гроші. Фото: УНІАН

За січень-лютий 2024 року платники податків Одещини сплатили до бюджетів всіх рівнів 2,7 мільярда гривень.

Про це повідомили у Державній податковій службі Одеської області.

За їхніми даними, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, сума надходжень збільшилась на 22,9%, тобто на 503,4 млн гривень.

Загалом, до державного бюджету сплачено 849,6 млн грн із загальної суми податку на доходи фізичних осіб, а до бюджетів громад області – 1851 мільйон гривень.

"Позитивна динаміка надходжень ПДФО свідчить про свідоме ставлення платників до обов’язку сплати податків. Тільки задекларована праця забезпечує гідний заробіток, соціальний захист працівників та безпеку на робочому місці" – зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області Руслан Хван.

Авторка: Наталя Гаврилова

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