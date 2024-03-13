У Бібрській громаді на Львівщині знайшли та відреставрували знищену дерев’яну скульптуру розп’яття Ісуса Христа. Пам’ятка стане експонатом культурно-туристичного центру "Сокіл" у Бібрці.

Про це повідомив координатор проєкту "Сокіл" Іван Щурко.

"Розп'яття з процесійного хреста, струхлявіле, побите шашілем, без пальців на руках і ногах, лежало в кутку дзвіниці однієї з церков на Бібреччині. Ймовірно початок XX століття, різьбив безіменний, але талановитий сніцар", — йдеться у повідомленні.

Розп'яття Христа, яке знайшли у дзвіниці церкви. Фото Івана Щурка/Facebook

За словами Івана Щурка, після консерваційних робіт, розп'яття повертається до "Сокола", але вже як експонат, що буде презентувати краєзнавство і локальну сакральну спадщину.

Відреставрована скульптура розп'яття Христа. Фото Івана Щурка/Facebook

"Дерево зміцнене, шашіль "протравлений", доповнено реставраційною пастою, зі збереженням особливостей пластики, втрачені елементи, пальці (навіть цілу кисть) на руках і ногах, зібрано докупи розбиті фрагменти, виконано простий хрест основи", — зазначив Щурко.