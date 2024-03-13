У Миколаєві діє державна програма "Віднови Дім", в рамках якої станом на 13 березня ремонтують 107 багатоквартирних будинків. Компенсація за проєктом доступна лише будинкам у власності ОСББ , які можуть отримати повне відшкодування витрат у два транші.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з експертами та мешканцями будинків стосовно перспектив програми.

Голова ОСББ Світлана Добровольська розповідає, один з будинків у місті був обстріляний понад десять разів. Загалом розбило 540 вікон, без урахування балконів та лоджій, побило майже весь дах, цоколь та вхідні двері.

"Отримали 70 відостків (компенсацій — ред.). Зараз вже закриті акти виконаних робіт. Чекаємо 30 відсотків. Ну, може там якісь помилочки будуть, недоліки. Сподіваємось, щоб виконали всі роботи", — каже вона.

Голова ОСББ Світлана, 13 березня 2024 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Мешканка будинку Людмила показує відновлений балкон. У 2023 році, внаслідок російського обстрілу Інгульського району, у дев’ятиповерховому будинку пошкодило майже всі вікна.

"Тут, коли бомбили, потріскались вікна, у мене вони були дерев’яні. Мені раму поставили, я задоволена. Потім вже жалюзі повісили", — розповідає жінка.

Мешканка будинку Людмила, 13 березня 2024 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Підрядник виконав всі роботи за півтора місяця. За програмою можна відновити пошкоджену обстрілами покрівлю, вікна, двері, міжпанельні шви тощо. Виконувачка обов'язків директора КУ "Центр енергоефективності міста Миколаїв" Ольга Гавеля розповіла, як відбувається процедура.

"ОСББ формує пакет документів. Це або проєктна документація, якщо багато пошкоджень, і фінансове навантаження більше мільйона. Тоді вони беруть цей пакет документів та інженерний звіт. Можна звертатися за супроводом до центру, можна це робити самостійно. І оформлюють першу заявку, яка буде, в принципі, тим покликом, щоб фонд відреагував на запит щодо відбудови будинку", — пояснює Ольга Гавеля.

Виконувач обов'язків директора КУ "Центр енергоефективності міста Миколаїв" Ольга Гавеля. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Зазначає, після цього голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку укладає договори з підрядником та технаглядом, потім починаються роботи. По закінченню робіт технагляд перевіряє їхню якість та відповідність. Акти відправляються знову на фонд.

"Перший авансовий платіж відбувається після заявки, другий у розмірі 30 відостків від всієї вартості на кінцевих етапах. Оплата здійснюється після того, як акт виконаних робіт переглянув фонд енергоефективності", — говорить Ольга.

Тобто співвласникам будинків компенсація приходить у два етапи: 70 та 30 відсотків.

Всі необхідні акти закрив Дмитро Топчій. Чоловік керує будинком на вулиці Потьомкінській.

"Ми подали заявку, і нам було відновлено усі вікна в під’їздах на металопластикові. Загальна вартість проєкту складає 426 000 гривень. На цей час всі роботи завершено. З мешканців ми нічого не брали", — говорить Топчій.

Відновлений будинок, 13 березня 2024 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Всього в місті 3300 багатоквартирних будинків, близько семисот з них в управлінні ОСББ, розповів начальник управління сталого розвитку міста Володимир Ніколайчук.

"Майже всі наявні програми співфінансування або субвенції прямого фінансування, вони розраховані тільки для будинків, які створили ОСББ, тому що наші європейські партнери, які в основному фінансують ці програми є донорами. Вони розглядають це як міні рівень місцевого самоврядування", — каже Ніколайчук.

Начальник управління сталого розвитку міста Володимир Ніколайчук. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Ольга Гавеля додала, в роботі за програмою "Віднови Дім" перебуває понад ста будинків.

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