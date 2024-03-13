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Реконструкція парку на Оболоні: що буде зі стихійним кладовищем домашніх тварин
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Реконструкція парку на Оболоні: що буде зі стихійним кладовищем домашніх тварин

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Реконструкція парку на Оболоні: як змінять кладовище домашніх тварин біля оз. Йорданське
Кладовище домашніх тварин на Оболоні, березень 2024 р. Фото: Аннабелла Моріна/Facebook

На Оболоні в Києві, біля озера Йорданське, де триває реконструкція парку, змінять вигляд стихійного кладовища домашніх котів і собак. Власників похованих тварин просять прибрати самовільно встановлені надгробки і натомість висадити рослини.

Про це повідомила у Facebook активістка, засновниця громадського руху "Почайна" Аннабелла Моріна.

За її словами, проблему стихійного цвинтаря домашніх тварин поблизу озера, на схилі з боку Оболонського проспекту, намагаються вирішити з 2021 року.

"Згідно діючому законодавству, ми не маємо права його залишити та дозволити далі розростатися. Водночас ми маємо повагу до тих поховань, що вже відбулися, і не бажаємо заважати людям шанувати пам'ять свої улюбленців", — написала Моріна.

За словами активістки, вдалося знайти компромісне рішення: могили тварин на схилі біля озера не руйнуватимуть, але бетонні надгробки і пластикові огорожі на місцях поховання приберуть.

Власників похованих тварин просять до кінця тижня самим прибрати могильні постаменти. Натомість на згадку про втраченого улюбленця можна посадити кущ чи багаторічні квіти. Саджанці надасть КП УЗН Оболонського району. Висадку планують провести 14-16 березня.

"Коли дерево чи кущик підросте, на нього можна повісити стрічки чи дзвіночки. І воно буде розмовляти. Життя продовжиться", — зазначила активістка.

Довідково: у Києві навколо озер Йорданське та Кирилівське в Оболонському районі кілька років тому вирішили облаштувати парк. Проєкт розділили на два етапи: облагородження території біля озера Йорданське та благоустрій зони навколо озера Кирилівське.

Озеленення і благоустрій території почали у 2021 році, у 2023-му деякі роботи поновили. Зокрема, у верхній пішохідній зоні парку поклали тротуарну плитку і створили велосипедну доріжку. Також облаштували частину зовнішнього освітлення. У планах комунальників було створити дитячий майданчик та влаштувати газон на схилах озера.

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