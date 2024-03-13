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Торгував зброєю з виправної колонії: судитимуть 31-річного мешканця Львівщини
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Торгував зброєю з виправної колонії: судитимуть 31-річного мешканця Львівщини

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Торгував зброєю з виправної колонії: судитимуть 31-річного мешканця Львівщини
Фото: пресслужба поліції Львівської області

На Львівщині 31-річного в'язня виправної колонії підозрюють у продажі вогнепальної зброї та боєприпасів. Чоловік заховав зброю у різних місцях Львівської області ще коли був на волі, а згодом повідомив покупцеві про розташування сховків.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

За даними слідства, ще до ув'язнення стриянин незаконно придбав автомат Калашникова "АК 12" і чотири гранати: РГД-5, РГН та дві Ф-1. Чоловік заховав зброю та боєприпаси у різних місцях на території області. І вже згодом, відбуваючи покарання у виправній колонії, домовився телефоном про продаж товару. Коли "клієнт" здійснив оплату, стриянин надіслав йому координати "закладок".

Чоловік заховав зброю в різних місцях Львівської області
Чоловік заховав зброю в різних місцях Львівської області. Фото: пресслужба поліції Львівської області

"Покупець" добровільно здав озброєння працівникам поліції та повідомив, хто саме продав це йому", — повідомляють у пресслужбі прокуратури.

Знайдені боєприпаси
Знайдені боєприпаси. Фото: пресслужба поліції Львівської області

31-річному чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, носіння та збуту бойових припасів та вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). За це йому загрожує до семи років ув'язнення.

Досудове розслідування вже завершили. Обвинувальний акт скерували до суду.

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