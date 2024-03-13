У Черкасах попрощались із загиблим прикордонником

У Черкасах в останню путь провели майстра-сержанта Олега Погорєлого, який загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Військовому назавжди залишиться 45 років.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Олег Погорєлов служив на посаді інспектора прикордонної служби. Військовий загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині.

"Захисник був родом із Луганської області. Там навчався у школі та економічному коледжі. Далі проходив строкову військову службу, після чого підписав контракт з Луганським Прикордонним Загоном Державної Прикордонної Служби України. З 2014 року брав безпосередню участь в АТО".

Воїну-захиснику назавжди 45.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube