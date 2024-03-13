Реєстрація на НМТ — 2024: що варто знати учасникам на Рівненщині

З 14 березня розпочнеться реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. На Рівненщині у 2024 році НМТ складатимуть орієнтовно 15 тисяч учасників.

Завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігор Опольський розповів Суспільному, що варто знати абітурієнтам про НМТ.

Реєстрація на НМТ

Реєстрація на НМТ розпочнеться з 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. Заповнити дані на складання іспиту потрібно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. "Реєстрацію учасників залишається в онлайн-форматі. Це означає, що люди, які перебувають в Україні, живуть на тимчасово окупованих територіях, і ті, хто живе за кордоном, зможуть подати електронну заявку для участі в тестуванні. НМТ буде проводитись у травні-червні. Про те, якого числа, де та на котру годину, — кожен учасник дізнається після реєстрації на своїй персональній сторінці", — зазначив Ігор Опольський.

Під час реєстрації учасники мають вказати особисті дані:

реєстраційний номер картки платника податків;

прізвище, ім’я, по батькові;

дату народження;

населений пункт;

дані документа, що посвідчує особу;

контактну інформацію;

категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";

вказати на потребу створення особливих умов.

"Коли учасники реєструються, їм треба вказувати дані документа, що посвідчує особу, як правило, це ID-картки. На період воєнного стану їхня дія подовжується. Після того, як вони внесуть реєстраційні дані, то їм потрібно відсканувати або сфотографувати ідентифікаційний код або документ про освіту, паспорт. Все це завантажується до реєстраційної форми. Це для того, щоб можна було звірити достовірність даних, які вказує учасник під час реєстрації, чи немає там розбіжностей", — додав освітянин.

Під час реєстрації учасники мають зазначити необхідність створення спеціальних умов для складання іспиту. Наприклад, якщо дитина має інвалідність або захворювання. Щоб підтвердити це, необхідно завантажити відповідні скани або фото довідки під час реєстрації.

"Якщо є потреба у використанні додаткових лікарських засобів, то потрібно це зазначити. Наприклад, дитина інсулінозалежна, їй треба під час тестування надати медичні послуги. Є учасники з порушенням опорно-рухового апарату. Таким дітям потрібно забезпечити проведення тестування в приміщенні, де є пандус, також має бути аудиторія на першому поверсі. Учасників просимо уважно заповнити реєстраційну форму, якщо вони потребують створення особливих умов", — наголосив Ігор Опольський.

Як проходитиме НМТ

До обов'язкових предметів на НМТ належать такі: українська мова, математика та історія України. Також учасники мають обрати четвертий предмет з наступного переліку:

українська література;

іноземна мова;

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

У 2024 році НМТ триватиме 240 хвилин. На кожен предмет передбачається по 60 хвилин.

"Додалися предмети та змінилася обов'язкова кількість їх. Минулого року було два обов'язкових предмети, цьогоріч — три. На МНТ буде два блоки. Перший блок обов'язковий, його тривалість 120 хвилин — українська мова, математика. Далі буде перерва 20 хвилин, щоб діти змогли відпочити. Потім вони розпочнуть роботу над другим блоком — історія України та предмет на вибір.

Скласти чотири предмети цілком достатньо, щоб стати студентом першого курсу будь-якого закладу вищої освіти України. За трирічну історію НМТ вперше будуть використані металодетектори, бо досвід попередніх років показав, що значна кількість дітей не дуже розуміють, що таке академічна доброчесність та намагаються скористатися забороненими пристроями. Це є вимушена норма, щоб поставити усіх у рівні умови", — розповів Ігор Опольський.

За його даними, на Рівненщині у 2024 році мультипредметний тест складатимуть орієнтовно 15 тисяч учасників:

"Ця цифра залежить від намірів дітей здобути вищу освіту. Ми орієнтуємося завжди на дані попередніх років. В області багато двохсотбальників. Коли проводилося традиційне паперове ЗНО, ця кількість була незначною. Тест став дещо легшим, тому що менше завдань. Складність самої сертифікаційної роботи глобально не змінилася".

Завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти зазначив, що тестування проходитиме в травні-червні.

"Не можемо провести НМТ для усіх учасників в один день. На велику кількість дітей, 200-250 тисяч в Україні, — це надзвичайно велике навантаження на систему. Український центр має розподілити дні та надати різні завдання. Розуміємо, що в нас у країні війна, тому оголошувати, де він буде проводитись, не можемо. Ми маємо дбати про безпеку наших учасників тестувань".

Чим відрізняється мультипредметний тест від ЗНО

Національний мультипредметний тест запровадили у 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україні, учні не мали змоги скласти ЗНО за традиційною системою.

"Паперове ЗНО, до якого ми звикли, — це один формат. НМТ — це те саме ЗНО, але в комп'ютерному форматі. За 15 років проведення ЗНО, ця процедура була відпрацьована, фактично до найменших дрібниць. Вона давала змогу перевірити знання, уміння та навички дітей. Наприклад, робота з мови мала відкриту частину, де діти писали висловлення на запропоновану тему. З математики дітям пропонували показати свої вміння, як вони логічно вміють розв'язувати задачу. З іноземних мов діти писали, наприклад, лист до уявного друга — есе. Реалізувати це під час комп'ютерного тестування — можливо, але наразі Український центр оцінювання якості освіти не може таке зробити", — додав Ігор Опольський.

Він пояснив, чому вступні випробування проводять онлайн:

"Не так складно, напевно, організувати роботу програми для того, щоб учасники надрукували твір, показали послідовність розв'язку або надрукували есе. Тут треба пам'ятати, що це вид тестів, який ми називаємо "відкрита частина" — їх має хтось перевірити. Сама комп'ютерна програма перевірити це не може, тому треба залучати додаткові ресурси — кадрові, фінансові, які будуть проводити експертизу цих робіт. Це великі витрати в період війни для проведення такого формату тестування. Це планують робити згодом".

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