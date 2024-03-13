До суду Дніпра скерували обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Збройних сил України. Його звинувачують у привласненні атівки, яка призначалася для потреб армії.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді санітарного інструктора евакуаційного відділення, звернувся до знайомого волонтера з проханням придбати автомобіль для підрозділу.

Волонтер придбав автомобіль "Nissan Pathfinder ХЕ 2.5". Військовий не мав на меті передавати транспортний засіб до військової частини. Він почав використовувати його за власними потребами, чим завдав потерпілому шкоди на суму понад 300 000 грн.

Військового обвинувачують у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинені в умовах воєнного стану (частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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