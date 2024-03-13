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Розтратив 1,5 млн гривень: у прокуратурі підозрюють доглядача кладовища у Пущі-Водиці
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Розтратив 1,5 млн гривень: у прокуратурі підозрюють доглядача кладовища у Пущі-Водиці

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Розтратив 1,5 млн гривень: у прокуратурі підозрюють доглядача кладовища у Пущі-Водиці
Вхід на кладовище у Пущі-Водиці. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Київська міська прокуратура повідомила про підозру в.о. доглядача Пуща-Водицького кладовища Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що виконувач обов'язків доглядача кладовища у Пущі-Водиці протягом 2020-2023 років не контролював роботу працівників. Йдеться про місцевих прибиральників, які насправді не працювали.

"В той же час працівникам, які не виконували посадові обов'язки з міського бюджету безпідставно нараховували заробітну плату. Фактично "мертві душі" отримали зі столичного бюджету понад 1,5 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

За фактом службової недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України) чоловіку оголосили про підозру. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області

У Києві комунальник переплатив підряднику зайві 14 млн гривень бюджетних коштів. Йшлося про реконструкцію гімназії з прибудовою будівель у Голосіївському районі. За службову недбалість йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

На Київщині судитимуть посадовця відділу освіти однієї з міськрад та керівника будівельної фірми за розтрату бюджетних коштів на облаштуванні укриття. За даними правоохоронців, під час ремонту сховища в дитсадку привласнили понад 80 тис. грн.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

Бориспільська прокуратура звинувачує директора товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють у привласненні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту пологового будинку.

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підрядної організації, якого підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капітального ремонту футбольного поля.

Також правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту асфальтобетонного покриття у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.

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