НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Новокаховчанка Анастасія Павлова здобула золото на всеукраїнських змаганнях зі стрільби із лука
СПОРТРегіони

Новокаховчанка Анастасія Павлова здобула золото на всеукраїнських змаганнях зі стрільби із лука

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонщина, Нова Каховка, Анастасія Павлова
Лучниця з Нової Каховки Анастасія Павлова. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Спортсменка з Нової Каховки Херсонської області Анастасія Павлова здобула золоту медаль на всеукраїнських змаганнях зі стрільби із лука.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У дописі ОВА йдеться, що змагання тривали чотири дні, відбулись у Львові. Участь у них взяла спортсменка Херсонської школи вищої спортивної майстерності, член збірної команди України, Заслужений майстер спорту України Анастасія Павлова.

Лучниця посіла перше місце в особистому заліку.

Раніше Херсонська державна морська академія повідомила, що викладач закладу Сергій Якущенко у складі 29 Української антарктичної експедиції вирушив на станцію "Академік Вернадський".

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб &quot;Технологія-Агросвіт&quot;
У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб "Технологія-Агросвіт"
У Сумах завершився чемпіонат України з індорхокею серед дівчат
У Сумах завершився чемпіонат України з індорхокею серед дівчат
&quot;Нове освітлення та підігрів поля&quot;. Як футбольний клуб &quot;Буковина&quot; планує модернізувати стадіон
"Нове освітлення та підігрів поля". Як футбольний клуб "Буковина" планує модернізувати стадіон
На початок