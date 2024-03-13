Спортсменка з Нової Каховки Херсонської області Анастасія Павлова здобула золоту медаль на всеукраїнських змаганнях зі стрільби із лука.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У дописі ОВА йдеться, що змагання тривали чотири дні, відбулись у Львові. Участь у них взяла спортсменка Херсонської школи вищої спортивної майстерності, член збірної команди України, Заслужений майстер спорту України Анастасія Павлова.

Лучниця посіла перше місце в особистому заліку.

Раніше Херсонська державна морська академія повідомила, що викладач закладу Сергій Якущенко у складі 29 Української антарктичної експедиції вирушив на станцію "Академік Вернадський".

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