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Майже три гектари: у місті на Черкащині суд зобов'язав ліквідувати стихійне сміттєзвалище
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Майже три гектари: у місті на Черкащині суд зобов'язав ліквідувати стихійне сміттєзвалище

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Майже три гектари: у місті на Черкащині суд зобов'язав ліквідувати стихійне сміттєзвалище
Фото: Прокуратура Черкаської області

У Корсуні-Шевченківському на Черкащині ліквідують незаконне сміттєзвалище. Зробити це виконавчий комітет міськради зобов'язав суд.

Про це Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

За словами речниці, несанкціоноване сміттєзвалище на території Корсунь-Шевченківської об’єднаної територіальної громади займає майже три гектари землі.

"Люди неконтрольовано вивозили сміття, тому утворилося стихійне звалище твердих побутових відходів. Органи місцевого самоврядування, не вживають заходів щодо його ліквідації, хоч і мають такі повноваження. Оскільки купи сміття забруднюють довкілля і негативно впливають здоров’я людей, прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом", — зазначила вона.

Суд погодився з доводами прокурора та зобов’язав виконавчий комітет міськради ліквідувати це звалище.

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