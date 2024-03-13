На Тернопільщині в річці Серет сьогодні, 13 березня, рятувальники знайшли тіло чоловіка з Чортківського району, який вважався безвісти зниклим.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила пресслужба головного управління ДСНС України в області.

У повідомленні йдеться, що тіло чоловіка знайшли близько 14 години. Це житель Більче-Золотецької територіальної громади.

"У річці Серет знайшли тіло Соломонюка Володимира Степановича 1957 року народження мешканця села Шершенівка, який вважався безвісти зниклим. Чоловік 10 березня вийшов з місця проживання дружини і додому не повернувся".

За цим фактом порушено кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою безвісти зниклий, повідомила в Фейсбуці пресслужба головного управління Нацполіції в Тернопільській області.