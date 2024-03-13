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В Ужгороді вночі 13 березня перекриють рух автомобілів через площу Корятовича
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В Ужгороді вночі 13 березня перекриють рух автомобілів через площу Корятовича

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В Ужгороді вночі 13 березня перекриють рух автомобілів через площу Корятовича
Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

В середу 13 березня із 22:00 перекриють проїзд для автомобілів через площу Корятовича в Ужгороді.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

За інформацією відомства, рух автомобілів площею Корятовича тимчасово перекриють у зв’язку з аварійно-відновлювальними роботами, які проводитимуть працівники водоканалу біля будинку №4.

"На період виконання робіт, інформує КП "Водоканал м.Ужгорода", буде перекрито проїзд площею Корятовича з боку вулиць Олександра Довженка, Олександра Фединця і площі Жупанатської. Просимо водіїв врахувати інформацію під час планування поїздок містом", — йдеться у повідомленні.

У міськраді додають, що автомобільний рух буде відновлено одразу ж після завершення робіт.

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