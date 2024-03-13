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Проживало майже 400 мешканців: в Ірпені відновлюють багатоповерхівку, зруйновану російськими військами
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Проживало майже 400 мешканців: в Ірпені відновлюють багатоповерхівку, зруйновану російськими військами

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Проживало майже 400 мешканців: в Ірпені відновлюють багатоповерхівку, зруйновану російськими військами
Будинок в Ірпені на вулиці Котляревського. Фото: КОВА

У Київській області триває відновлення багатоповерхових житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Наразі в Ірпені ремонтують будівлю, в якій раніше проживало 380 людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у будівлі Ірпеня на вулиці Котляревського було 149 квартир. Навесні 2023 року вона значно постраждала під час активних бойових дій. У приміщенні були вибиті вікна, пошкоджені балкони та двері. Суттєвих руйнувань зазнала покрівля та фасад споруди. Внутрішні приміщення також потребували відновлення.

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Відновлення будинку в Ірпені на вулиці Котляревського. Фото: КОВА

"Капремонт розпочався восени 2023 року. Спочатку будівельники виконали демонтаж зруйнованих частин фасаду та розпочали утеплення цоколю. Паралельно фахівці працювали над влаштуванням огороджень сходових клітин", — йдеться у повідомленні.

Будівельники також встановили вхідні двері в приміщення, підвал та замінили частину вікон. Наразі у будинку тривають фасадні роботи.

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Будинок в Ірпені на вулиці Котляревського. Фото: КОВА

У КОВА поінформували, що згідно із проєктом, крім вже виконаних робіт, передбачено відновлення та утеплення фасаду, опорядження внутрішніх приміщень загального користування, а також  облаштування нових пандусів із відповідним покриттям.

Також у місті ремонтують багатоповерхівку, в якій проживало понад 40 родин. Це будинок за адресою: вул. Гостомельське шосе, 22. Експерти оцінили її, як об'єкт із II категорією руйнувань. Завершення відбудови заплановане на IV квартал цього року.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надало будматеріали для капремонту 35 помешкань і повної відбудови 37 приватних будинків Ірпеня. Загальна сума підтримки близько 450 тис. доларів США

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

У березні 2023 року Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

До кінця 2024 року в Ірпені почнеться будівництво нової багатоповерхівки по вул. Гостомельське шосе, 12-14-16 — замість демонтованої. Саме ця будівля прийняла на себе перші російські авіаудари по Ірпеню на початку повномасштабного вторгнення.

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