В Україні відновили програми 25-відсоткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва та фінансової підтримки фермерських господарств, що являє собою бюджетну субсидію на один гектар землі та дотацію на утримання корів та кіз.

Часткова компенсація вартості техніки

Керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова під час брифінгу розповіла, що програма часткової компенсації вартості сільгосптехніки аналогічна програмі 2021 року.

"У 2021 році вона (програма компенсації – ред.) була дуже ефективною. Уряд вже затвердив порядок використання грошей, передбачивши на реалізацію програми в державному бюджеті один мільярд гривень. Постанову затвердили, програма запрацює наступного тижня".

Перелік постачальників техніки, вартість якої можуть частково компенсувати в рамках програми, формуватимуть коли рішення уряду почне діяти. Його оприлюднять на офіційному сайті Міністерства економіки.

Щоб отримати компенсацію, аграріям треба придбати техніку й подати до уповноваженого банку відповідну заявку та документи, що підтверджують купівлю.

Субсидія на гектар та дотація за утримання худоби

2024 року, в рамках програми підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, субсидію на один гектар ріллі можуть отримати виробники, які мають в користуванні до 120 гектарів. Крім того, надаватимуть підтримку тим, хто утримує до сотні корів та до пів тисячі племінних кіз, сказала Валерія Фурманова.

"Аграрії зможуть отримати чотири тисячі гривень безповоротної допомоги на один гектар, сім тисяч – на одну корову й дві тисячі – на козу. Це безповоротна допомога, яка працювала й 2022 року. Документи приймають через державний аграрний реєстр".

Крім того, зі слів керівниці департаменту, в Україні подовжили дію програми грантової підтримки сільгоспвиробників в рамках урядової програми "єРобота" – на тепличне господарство та садівництво, а також кредитування фермерських господарств.