У Львівському перинатальному центрі виходили дівчинку вагою 570 грамів

Медики Львівського обласного клінічного перинатального центру виходили дівчинку, яка народилася на 25 тижні вагітності із масою тіла — 570 грамів. В лікарні немовля перебувало 110 днів. Додому дитину виписали з вагою 2500 грамів.

Про це повідомили на сторінці медустанови у Facebook.

Одразу після народження Єву госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де вона провела 50 днів.

"Дитина спершу була на штучній вентиляції легень, пізніше — отримувала респіраторну підтримку через високопотокові канюлі. Єві проводили замісну терапію сурфактантом, антибактеріальну терапію та парентеральне харчування. Також з перших днів життя крихітка отримувала донорське молоко з нашого Банку грудного молока", — розповіли медики.

Дівчинка, яку виходжували у Львівському перинатальному центрі. Фото: пресслужби Львівського перинатального центру/Facebook

Коли стан дитини стабілізували, її перевели на другий етап виходжування. Тут дівчинка пробула ще два місяці. Додому Єву виписали з масою тіла 2500 грамів і зростом 42 см.