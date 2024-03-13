Заслужена артистка України Олександра Тарновська присвятила 50 років свого життя театру. 25 з них — вона грає на сцені Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша. У вільний час жінка допомагає херсонцям.

Олександра Тарновська каже, цього року відзначатиме 50-річчя творчої діяльності.

"В цьому році буде як я 25 років працюю в Херсонському театрі, 70 років у вересні мені буде. Я своє прізвище не міняла, виходячи заміж. Я відмовилась, мені всі казали, що наш дуже відомий рід. Так сталося, що у батька мого і мами не народилися синочки, тому батько назвав мене таким чоловічим ім'ям. Мій родовід мене тримає на цій землі, дає можливість допомагати людям", — говорить вона.

Заслужена артистка України Олександра Тарновська. Фото: надала Олександра Тарновська

"Що таке ніч в Херсоні? Не зорі, не тихе свято.

Луплять в квартали соні чужі ворожі гармати.

Напились моєї крові, наїлись із стін бетону.

П'ю каву, бо завтра знову жити мені і Херсону", — читає вірш Тарновська.

Артистка Олександра Тарновська разом з українськими військовими, Херсон, 2022 рік. Фото: надала Олександра Тарновська

Під час окупації актриса залишалась у Херсоні.

"Окупанти хотіли, щоб ми працювали в російському академічному театрі. Ми були у Херсоні та чекали, що кожен день вони могли прийти до нас. І тільки 19 листопада 2022 року ми зайшли в наш театр. Побачили понівечені фотографії, які раніше висіли в холі театру, на сцені якесь оформлення, а в кімнатах гримувальних було стільки бруду, ганчірки їх триколорні", — каже жінка.

Присвятила 50 років свого життя театру. Історія Заслуженої артистки України з Херсона Олександри Тарновської. Фото: надала Олександра Тарновська

З Херсона Тарновська виїхала через постійні обстріли російських військових. Актриса говорить, не змогла залишитися у Німеччині або Ізраїлі, повернулася до України. Щопонеділка відправляє до Херсона посилки з допомогою. У тому числі подарунки, зроблені власноруч.

"Це я спочатку в'язала шкарпетки такі: тепленькі-тепленькі, але шкарпетки можна купити. А от ще в'яжу рукавички такі, без пальчиків. Вони тепленькі, широкі такі, в'яжу, щоб можна було зігріти ручки нашим хлопцям", — розповіла артистка.

В'язані вироби Олександри Тарновської, 2023 рік. Фото: надала Олександра Тарновська

Херсонська артистка Олександра Тарновська зараз живе у Києві. Знімається в кіно, бере участь у благодійних акціях для херсонців та готується до прем'єри в театрі.

"Херсонський театр Куліша і Київський академічний театр "Колесо" мають спільний проєкт відновлення вистави "Осінній рок-н-рол". Вона в нашому театрі йшла російською мовою, режисерка цієї вистави — заслужена артистка України Тетяна Аркушенко, художник вистави — наша херсонка, відома художниця, головна художниця театру ляльок, Ольга Гоноболіна, заслужений художник України. І ось цю виставу ми переносимо та відновлюємо у Києві", — говорить Олександра Тарновська.

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